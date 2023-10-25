İsrail ordusu: Filistinliler Gazze'nin çevresindeki Yahudi yerleşimlerine saldırabilir

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı, Gazze Şeridi'ni çevreleyen yerleşim birimleri sakinlerine yönelik geniş çaplı bir saldırı" olabileceği konusunda "olağandışı bir uyarı" yayınladı.

Gazze Şeridi'ni çevreleyen yerleşim yerlerinin sakinlerine bir sonraki duyuruya kadar barınakların yakınında kalmaları talimatının verildiği uyarıda, temel zorunluluklar dışında dışarıda kalmaktan ve hareket etmekten kaçınılması istendi.

Ordunun uyarısında olası saldırının niteliği veya nasıl olacağı konusunda herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.