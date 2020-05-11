Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Şişteri, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus kentinde İsrail askerlerince gözaltına alındı.

Şişteri'nin gözaltına alınması sırasında, Filistinli gençlerle İsrail kuvvetleri arasında arbede yaşandı. Şişteri'nin gözaltına alınmasına engel olmak isteyen Filistinli gençler İsrail askerlerine taş attı.

Daha önce birçok kez İsrail'de hapis yatan Şişteri, Nablus'ta Cephenin Filistin örgütleri koordine komitesinde üye olarak görev yapıyor.

Ramallah'ta bir Filistinli tutuklunun evini yıktılar

İşgal altındaki Batı Şeria'da gayrimeşru bir yerleşimciyi öldürmekle suçlanan Filistinli tutuklu Kassam el-Bergusi'nin evi İsrail ordusu tarafından yıkıldı.

Bu sabah Ramallah'ın batısındaki Kuber beldesini basan İsrail ordusuna bağlı askerler, tutuklu Bergusi'nin dairesini oturulamaz hale getirdi.

Yıkım tebligatı 30 Mart'ta iletilen ailenin evi, iş makineleriyle yapılan yıkımın ardından kullanılamaz duruma geldi.

Yıkım sırasında bölgedeki Filistinliler ile İsrail askerleri arasında gerginlik yaşandı. İsrail ordusu evin yıkılmasına engel olmak isteyen Filistinlilere karşı gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz da kullandı.

Kassam Bergusi, 23 Ağustos 2019'da gayrimeşru bir Yahudi yerleşimcinin hayatını kaybettiği bir patlamaya katılmakla suçlanıyor.