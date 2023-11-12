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Dünya
TRT HABER, AA 12.11.2023 10:53

İsrail Ordusu, Endonezya Hastanesinin yakınına saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde bulunan Endonezya Hastanesinin çok yakınına peş peş peşe saldırı düzenledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde bulunan Endonezya Hastanesinin çok yakınına peş peş peşe saldırı düzenledi.

Yerleşim yerlerine yapılan saldırılarda yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Aralarında bebek ve çocuklarında bulunduğu enkazdan çıkarılan ölü ve yaralılar Endonezya Hastanesine taşındı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 37. gününde şiddetlenerek sürüyor
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 37. gününde şiddetlenerek sürüyor

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 185 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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