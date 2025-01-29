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Dünya
AA 29.01.2025 10:50

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde baskınlarına 9. gününde devam ederken Tulkerim kentinde Filistinlilere ait bir evi yıktı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Filistinlilere ait bir evi yıktı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, 3 gündür südürdüğü Tulkerim'deki baskınlarını genişletti.

Tulkerim kentinin kuzeyindeki Şuveyke Mahallesi'ne giren İsrail askeri birliği, daha önce bir çatışma esnasında öldürdüğü Tamir Fukha'nın evini iş makineleriyle tamamen yıktı.

Tamir Fukha, 2023'te Tulkerim kentine bağlı Beyt Lid beldesinde yaşanan silahlı saldırıya karıştığı iddiasıyla 4 Mayıs 2024'te aynı kentin Deyr el-Gusun beldesinde çıkan çatışma sonucu İsrail askerlerince öldürülmüştü.

İsrail ordusu, insansız hava araçları (İHA) desteğinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ve mülteci kampını 3. gündür kuşatmaya devam ediyor.

İsrail ordusu, beraberinde getirdiği buldozerlerle kentte yıkımlar gerçekleştirirken hayati önem taşıyan tesisleri de tahrip ediyor.

Saldırılarıyla yüzlerce aileyi göçe zorlayan İsrail askerleri, yerinden edilen Filistinlilerden boşalan evleri ise kışlaya dönüştürüyor.

Yoğun saldırıların başladığı 27 Ocak Pazartesi gününden bu yana İsrail ordusunun Tulkerim'de açtığı ateş ve bombardıman sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Cenin'e saldırılarında 16 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Cenin kenti ve mülteci kampında sürdürdüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

İsrail'in ABD’nin desteğiyle, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Söz konusu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 880 Filistinli hayatını kaybetti.

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