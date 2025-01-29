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Dünya
AA 29.01.2025 09:48

Brent petrolün varili 76,33 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,33 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 76,33 dolardan işlem görüyor

Dün 77,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,55 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.28 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 76,33 dolara geriledi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,35 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stokların arttığına işaret eden verilerin etkisiyle düşüşe geçti.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 860 bin varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 700 bin varil artacağı yönündeydi. Stoklarda artış görülmesi, ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek petrol fiyatlarını aşağı çekti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün alacağı para politikası kararlarına yönelik belirsizlikler petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD'nin ticaret konusunda atacağı adımların ülkede enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişeleri gücünü koruyor. Söz konusu endişeler, bankanın faiz indirimi uygulamalarını geciktirebileceği öngörülerini destekleyerek petrol fiyatlarını aşağı çekiyor. Uzmanlar Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 3 faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin gelecek dönem para politikasına yönelik ipucu vermesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra, petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketinde Libya'daki arz endişelerinin çözümlendiğine ilişkin haber akışı etkili oluyor.

Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin dün yaptığı açıklamada, ana petrol limanlarından birinde yüklemelerin durdurulmasını talep eden protestocularla yapılan görüşmelerin ardından ihracat faaliyetinin normale döndü ifade edildi. Açıklamalar, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatların düşmesine katkı sağladı.

Brent petrolde teknik olarak 80,43 doların direnç, 74,70 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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