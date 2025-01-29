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Dünya
AA 29.01.2025 09:40

Hindistan'da Maha Kumbh festivalinde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin kuzeyindeki Allahabad kentinde düzenlenen Maha Kumbh Mela festivalinde yaşanan izdihamda, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Maha Kumbh festivalinde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü

India Today gazetesinin haberine göre, Allahabad kentinde 12 yılda bir düzenlenen ve 45 gün süren festivalde izdiham çıktı.

İzdihamda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, Triveni Sangam Nehri'ne yıkanarak günahlarından arınmak amacıyla giden bazı kişilerin, bariyerlerin üzerinden atlaması nedeniyle izdiham yaşandığını bildirdi.

13 Ocak'ta milyonların katılımıyla başlayan festival kapsamında, kentte ziyaretçilerin konaklaması için 160 binden fazla çadır ve yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda geçici yollar inşa edildi.

Bu yıl "kutsal su" olarak kabul edilen, Ganj, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği noktadaki Triveni Sangam Nehri'ne, 45 gün boyunca 400 milyondan fazla Hindu'nun "hacı" olmak için girmesi bekleniyor.

Hindistan'da Maha Kumbh festivalinde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü

Dünyanın en büyük dini festivali

Hindular, kutlamalar sırasında Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor.

Maha Kumbh Mela, "dünyanın en büyük dini festivali" kabul ediliyor. Allahabad kentinde, 2001 yılında Ganj Nehri'ne girmek için aynı gün bir araya gelen 60 milyon kişi, dünya rekoru kırmıştı.

Ayrıca milyonlarca Hindu, COVID-19 salgınına rağmen 2021 yılında Triveni Sangam Nehri'ne girerek yıkanmıştı.

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