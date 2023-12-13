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Dünya
AA 13.12.2023 07:51

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarını genişleterek sürdürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarına, genişleterek devam etti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarını genişleterek sürdürdü

Konuya ilişkin haber, Filistin haber ajansı WAFA'da yer aldı.

İsrail ordusu, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını şehrin büyük bir kısmını kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail güçleri, Cenin'in doğusunda bir evi Energa füzesiyle bombalayarak büyük yıkıma yol açtı.

Askerler, bölgede çok sayıda evi askeri araçlarla kuşatırken, çok sayıda buldozerle kentin altyapısını tahrip etti.

Cenin kentinin doğu mahallesinde, Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalar, birçok evi askeri noktaya dönüştürdü.

Çok sayıda Filistinli alıkonulurken, İsrail ordusu, girişleri askeri araçlar ve buldozerlerle kapatarak mahalleyi tamamen kuşattı.

İşgal güçleri ayrıca Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlerken, kampta Filistinlilere ait evleri bombalayarak yangınların çıkmasına neden oldu.

İsrail askerleri, çıkan yangınları kontrol altına almak için gelen itfaiye ekiplerinin, yangın mahalline ulaşmasına izin vermedi.

Saldırılar ve çıkan çatışmalar sonucu henüz ölü ya da yaralı bilgisine yer verilmedi.

Öte yandan, Cenin Eğitim Müdürlüğü, kentteki okullarda, mülteci kampı ve İsrail güçlerinin saldırısının olduğu tüm bölgelerde uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.

WAFA'ya konuşan Cenin Talim ve Terbiye Müdürü Selam Tahir, kararı, öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aldıklarını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Cenin'e düzenlediği saldırıda, 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 282'ye yükselmişti.

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek, çok sayıda yüksek binanın çatısına keskin nişancılar konuşlandırmıştı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.

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