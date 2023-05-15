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Dünya
AA 15.05.2023 07:45

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü, bir diğerini yaraladı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, Nablus kentinin doğusundaki Asker kampında İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu bir Filistin vatandaşı hayatını kaybetti, bir diğeri de yaralandı.

Görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığına göre, İsrail ordusu asker kampına baskın düzenlediği sırada, onlarca Filistinli, göz yaşartıcı bomba ve gerçek mermilerle karşılık verdi.

İsrail ordusu, aranan kişiler olduğu bahanesiyle Batı Şeria'nın özellikle Nablus ve Cenin kentlerine aylardır yoğun baskınlar düzenlemeyi sürdürüyor. Bu baskınların çoğu bu kentlerdeki Filistin direnişçilerinin mukavemetine ve İsrail ordusuyla karşılıklı silahlı çatışmalara sebep oluyor.

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İsrail Filistin Devleti Batı Şeria
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