Dünyanın gözü Türkiye'nin seçiminde

Türkiye seçimini yaptı, Dünya medyası gelişmeleri anbean takip etti.

İngiliz Reuters, Amerikan Associated Press ve Fransız Agence France-Presse haber ajansları seçim sürecine geniş yer verdi.

Ajanslar, oy verme işlemleri ve sonrasında yapılan açıklamaları canlı yayınladı.

Seçimle ilgili gelişmeler son dakika olarak abonelere ulaştırıldı.

Muhabirler, son durumu sahadan da izledi.

Katar merkezli El Cezire medya kuruluşu, Türkiye'deki seçimleri açtığı canlı bloktan dakika dakika takip etti.

Seçimle ilgili genel bilgilere yer veren The New York Times, 5 milyon genç seçmenin ilk kez sandık başına gittiğine vurgu yaptı.

İtalyan haber ajansı ANSA, seçime dair haberlerinde TRT'nin yayınlarını kaynak gösterdi.

Seçimlere yüksek katılım oranı da dünya basında yer buldu.

Batılı ülkelerin katılım oranı konusunda Türkiye'nin gerisinde kaldığı yorumları yapıldı.

Middle East Eye tarafından yapılan haberde seçimlere yoğun bir katılım olduğu vurgulandı.

İngiliz The Guardian gazetesi, seçimlere olan ilginin yüksek olduğuna dikkati çekti.

İsveç merkezli Dagens Nyheter gazetesi de katılım oranının rekor seviyede olduğuna vurgu yaptı.