BM, Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Genel Sekreter sözcü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, taraflar arasında varılan ateşkesten duyulan memnuniyet dile getirilerek, tüm tarafların ateşkese uyması çağrısı yapıldı.

Genel Sekreterin, BM, uluslararası hukuk ve önceki anlaşmalar temelinde iki devletli çözüme desteği yinelenen açıklamada, yalnızca müzakere edilmiş sürdürülebilir bir siyasi çözümün kalıcı barışı sağlayacağına dikkat çekildi.

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Saldırılarda 6'sı çocuk, 3'u kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybetmiş; 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına 1000'den fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık vermiş, Rehovot kentinde bir İsrailli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun bombardımanında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 20 bina yıkılmış, 49 konut tamamen kullanılamaz hale gelmiş, 940 konut da zarar görmüştü.

Taraflar, 13 Mayıs gece saatlerinde ateşkes sağlanması konusunda anlaşmıştı.