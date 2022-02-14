Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 03:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: Arşiv]
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki köye baskını sırasında bir Filistinli genci öldürdüğü duyuruldu.
Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Cenin kenti yakınındaki el-Sile el-Harisiye köyüne baskında İsrail kurşunuyla başından ağır yaralanan 17 yaşındaki Muhammed Ebu Salah hayatını kaybetti.
Bakanlığın açıklamasında, Filistin Kızılayı tarafından yaralandığı kaydedilen 5 kişinin sağlık durumuna dair bilgi paylaşılmadı.
İsrail ordusu, il-Sile el-Harisiye köyüne buldozer eşliğinde 4 evi yıkmak hedefiyle baskın düzenlemişti. Evlerin yıkılışına engel olmak amacıyla direnen Filistinli gençler ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanmıştı.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti Batı Şeria
Son Haberler
- 03:00
- 02:16
- 01:45
- 03:30
- 00:55
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, Batı Şeria'da 4 evi yıkmak hedefiyle Filistin köyünü bastı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz