İsrail askerleri Batı Şeria'da yer alan Ramallah, Nablus, el-Halil, Cenin, Tulkerim kentlerinin yanı sıra Kudüs'te sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlar sırasında gerçek mermi ile yaralanan bir Filistinli ile gazdan etkilenen onlarca kişiye ilk yardım müdahalesi yapıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Nablus'taki baskınlarda aralarında 4 çocuğun olduğu bir ailenin tamamı İsrail askerlerince atılan gazdan boğulma tehlikesi geçirdi ve Rafidiya Hastanesine nakledildi.

Filistin kaynakları İsrail ordusunun Batı Şeria genelinde dün ve önceki gün düzenlediği baskınlar sırasında onlarca Filistinliyi gözaltına aldığını aktarmıştı.