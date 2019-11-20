İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da şiddet kullanmaya devam ediyor.

Filistinli gazeteci Muaz Amarna da İsrail şiddetinin son kurbanlarından.

İsrail ordusunun kendisini kasıtlı olarak hedef aldığını söyleyen Amarna, şunları kaydetti:

"Olayda bir detayı unutamadım. İsrail askerleri vurulmamın ardından yanıma geldi. Beni yaralı halimle görüntülediler ve bunu yapanların kendileri olmadığını söylediler. Bu, beni bilerek vurduklarını kanıtlıyor."

Amarna, öte yandan İsrail ordusunun "insanlık dışı" uygulamalarına dikkat çekti:

"İsrail ordusu, Filistinlilere uyguladığı insanlık dışı uygulamaları dünyanın görmesini istemiyor. Ama biz gazeteciler, onların bu insanlık dışı davranışlarını ve devam eden ihlallerini göstermeye devam edeceğiz. Uluslararası kamuoyuna temel haklarımızın verilmesi ve bu ihlallerin durdurulması mesajını vereceğiz."

Kaynak: TRT Haber