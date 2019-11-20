Filistin Esirler Cemiyeti, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla bir rapor yayımladı. Raporda, İsrail hapishanelerinde 200'den fazla Filistinli çocuk bulunduğu bilgisi yer aldı.

İsrail güçlerinin 2019'un başından ekim ayı sonuna kadar 18 yaş altı 745 Filistinli çocuğu gözaltına aldığı belirtilen raporda, bu çocukların eğitim başta olmak üzere ailelerinin ziyaretine izin verilmemesi ve tedavileri için ihtiyaç duydukları ilaçların verilmemesi gibi birtakım hak ihlallerine maruz kaldığı açıklandı.

Tel Aviv yönetimi, 2015'te Filistinli çocuklarla ilgili ağır cezalar içeren bir dizi yasa tasarısını kanunlaştırdı. İsrail güçleri, 2015'ten bu yana gözaltına aldığı bazı çocuklara doğrudan ateş açtı, hakaret etti veya baskı, tehdit ve şiddetli darp uyguladı.

Raporda, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara "Filistinli çocukların korunması için daha fazla çaba gösterilmesi" çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA