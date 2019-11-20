Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u çocuk. Bu çocukların büyük bölümü korumaya muhtaç durumda.

Birleşmiş Milletler de bu nedenle tam 30 yıl önce, 1989'da, çocuk hakları sözleşmesini kabul etti..

"20 Kasım" tarihi de Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edildi.

Peki dünyada her çocuk, haklarına rahatlıkla ulaşabiliyor mu?

Bu sorunun yanıtı; hayır...

Açlık, savaş ve istismarın gölgesinde

Çünkü 270 milyon çocuk eğitim alamıyor. Her yıl yetersiz beslenme nedeniyle 3 milyon masum çocuk, yaşamını yitiriyor. 152 milyonu ise aç kalmamak için çalışıyor.

Uluslararası raporlara göre, dünya çapında kimi terör örgütleri tarafından kandırılan, kimi ise kaçırılan, 250 bin savaşa itilen çocuk var.

Dünyada her yıl yaklaşık 40 milyon çocuk da istismar ile karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre yaklaşık 26 milyon mültecinin yarısından fazlası da çocuklardan oluşuyor.

Ne yazık ki evlerini terk etmek zorunda kalan pek çoğu bu göç yolunda can veriyor.

Kaynak: TRT Haber