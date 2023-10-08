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Dünya
AA 08.10.2023 21:55

İsrail, Mısır'daki vatandaşlarından derhal ülkeden ayrılmalarını istedi

İsrail, Mısır'daki vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

İsrail, Mısır'daki vatandaşlarından derhal ülkeden ayrılmalarını istedi

Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen saldırının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sina başta olmak üzere Mısır'daki İsraillilere ikamet sürelerini kısaltmaları ve en kısa sürede ülkeyi terk etmelerinin tavsiye edildiği kaydedildi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde İsraillilere yönelik saldırılar düzenlenmesi konusunda endişelerin olduğu ifade edilen açıklamada, İsraillilere, planlanan seferlerini yeniden gözden geçirmelerini, Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere seyahat uyarısı yapılan ülkelere gitmemeleri istendi.

Mısır'ın İskenderiye kentinde polisin açtığı ateş sonucu İsrailli 2 turist ile bir Mısırlının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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