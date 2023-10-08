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Dünya
AA 08.10.2023 21:50

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Güney Komutalığı'nda değerlendirme toplantısı yaptı

İsrail Genelkurmay başkanı Herzi Halevi, Güney Komutalığı'nda üst düzey subaylarla bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. İ

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Güney Komutalığı'nda değerlendirme toplantısı yaptı
[Fotograf: Reuters]

İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 120 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklama, Yediot Ahronot gazetesinde yayımlandı. Açıklamada, savaş uçaklarının, gün boyu (pazar) Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun beldesi ve çevresinde 120 hedefi bombaladığı belirtildi.

Onlarca ton roket atılarak gerçekleştiren saldırıda Hamas'a ait hedeflerin vurulduğu, bunların arasında bir tünelin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hamas'ın, Beyt Hanun'u, İsrail'e karşı düzenlediği saldırılarda üs olarak kullandığı iddia edildi.

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