Bilgisayar korsanlığı yapan İsrail merkezli bir şirketin para karşılığında farklı ülkelerden yüzlerce kişiyi izlediği ortaya çıktı.

Şirketin herhangi bir ülkedeki 10 farklı cihazı izlemek için müşteriden 16 milyon euro aldığı anlaşıldı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede siyasetçilerin, gazetecilerin, akademisyenlerin ve insan hakları savunucularının izlendiği tespit edildi.

Microsoft açıklama yaptı

ABD merkezli yazılım şirketi Microsoft, yazılımı engellediklerini duyurdu.

Açıklamada casus yazılım hakkında bilgiler de verildi. Yazılımın Uluslararası Af Örgütü gibi insan hakları kuruluşlarının ya da ABD'deki "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" gibi kitlesel eylemlerin internet sitelerinin arkasına gizlendiği anlatıldı.

Yazılımın hükümetlere ve güvenlik güçlerine de satıldığı bilgisine yer verildi.

Microsoft bu yazılımla kimlerin izlendiğini ise açıklamadı.