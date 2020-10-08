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İsrail Meclisi, BAE ile imzalanan anlaşmayı 12 Ekim'de oylayacak
[Fotoğraf: AA]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasını gelecek hafta önce kabinenin daha sonra da Meclisin onayına sunacak.
Kabinenin onayının ardından anlaşmanın Meclisteki oylamadan da geçmesi bekleniyor.
İsrail yasalarına göre, bu tür anlaşmaların yürürlüğe girebilmesi için kabine ve Meclisin onayı gerekiyor.
İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
Etiketler: israil meclisi israil bae israil normalleşmeSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 16:24
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