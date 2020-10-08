Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, tarafsız Başkanlık Tartışmaları Komisyonunun, Başkan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olması nedeniyle ikinci tartışmanın sanal yapılacağını duyurmasına tepki gösterdi.

ABD Başkanı, sanal bir tartışmanın "kendileri açısından kabul edilebilir olmayacağını" belirterek, moderatörleri Demokrat rakibi Biden'ı korumaya çalışmakla suçladı.

Donald Trump, "Sanal bir tartışmaya katılmayacağım." dedi.

İkinci tartışmanın sanal katılımla yapılacağı duyurulmuştu

Komisyon, Trump ile Biden arasındaki ikinci tartışmanın, katılacak herkesin sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla sanal yapılacağını duyurmuş, adayların Miami'deki tartışmaya farklı mekanlardan sanal katılımını uygun görmüştü.

Trump daha önce Twitter'da "15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak canlı yayın tartışmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel olacak." paylaşımını yapmıştı.