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İsrail'de vaka sayısı 283 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması için yeniden karantina uygulamasına geçilen İsrail'de toplam vaka sayısı 283 bini geçerken, can kaybı da 1846'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19'dan 43 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 129 yeni vaka tespit edildi.
Böylece COVID-19 kaynaklı can kaybı 1846'ya, vaka sayısı da 283 bin 532'ye çıktı.
Virüse yakalanan hastalardan 878'nin durumunun ağır olduğu ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 220 bin 46'ya ulaştı.
COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı düştü
İsrail'de salgını kontrol altına almak için 18 Eylül'de yeniden uygulamaya başlanan karantinanın ardından COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranında düşüş gözleniyor.
Ülkede son 24 saatte 49 bin 68 test yapıldığı, pozitif çıkma oranının yüzde 8,9 olduğu ifade edildi.
Bu oran geçen ay yüzde 15'e kadar yükselmişti.
Etiketler: israil vaka sayısı israil koronavirüs israil covid-19Son Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 15:32
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