Haftalık vaka sayılarının günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 29 Eylül-5 Ekim haftasında COVID-19 teşhisi konulan kişi sayısı, bir önceki haftaya göre yüzde 64 aratarak 2 bin 595'e yükseldi.

11,4 milyon nüfuslu ülkede salgının başından bu yana COVID-19'a yakalananların sayısı 137 bin 868 olurken, hastalık nedeniyle bugüne kadar 10 bin 108 kişi hayatını kaybetti.

Günlük ortalama ölü sayısı ise 12 oldu.

Belçika genelinde hastanelerde tedavi görenlerin sayısı da düne göre, yaklaşık 100 artarak 1050'ye ulaştı. Bu kişilerin 201'i yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor.

Salgınla mücadelede tedbirlerin sıkılaştırılması kararı

Belçika'da yaz aylarının başında günlük yeni vaka sayısı 100'ün altına kadar düşmüş ancak tatil sezonunun bitimi ve okulların açılmasıyla vakalarda hızlı bir artış başlamıştı.

Bunun üzerine federal hükümet ve başkent Brüksel gibi vakaların fazla görüldüğü yerlerdeki yerel hükümetler, salgınla mücadelede tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı.

Son olarak Brüksel bölge hükümeti, dün barlar ve kafelerin en az 1 ay boyunca kapatılacağını açıklamıştı.