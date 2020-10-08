Uluslararası toplumun Ermenistan'ın savaş suçları karşısında sessiz kaldığını ve bu ülkeye yönelik bir yaptırımın uygulanmadığını belirten Aliyev, "Ermenistan’ın sivil yerleşim alanlarını balistik füzelerle vurması gerçek bir cinayettir." ifadesini kullandı.

Sivillerin vurulmasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan'ın terörist devlet olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

"Maksimum derecede sivillere ziyan verdirmek için çirkin yöntemlere başvuruyorlar." diyen Aliyev, Ermenistan'ın savaş suçu işlediğine dair delillerin toplandığını kaydetti.

Hazırlanan dosyada, Tovuz'daki sivillere yönelik saldırılar, Gence'deki bir AVM'nin hedef alınması, hidroelektrik santral ile baraj ve petrol üretim tesislerine yönelik saldırılar yer alacak.

Öte yandan Hocalı Katliamı da söz konusu dosyaya konulacak.