Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 03:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail: Lübnan'dan ülkemize bir roket atıldı
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine bir roket atıldığını duyurdu. Lübnan'daki Hizbullah örgütüne yakınlığıyla bilinen el-Ahbar gazetesi, roketin Sur kentinin güneyinden ateşlendiğini yazdı.
İsrail'den yapılan açıklamada "Az önce, Lübnan topraklarından ülkemizin kuzeyine bir roket atıldığı gözlenmiştir. Roket, açık bir alana düşmüştür" denildi.
Açıklamada, atılan roket nedeniyle bölgedeki uyarı sistemlerinin aktifleştirilmediği kaydedildi.
Lübnan'daki Hizbullah örgütüne yakınlığıyla bilinen el-Ahbar gazetesi, roketin Sur kentinin güneyinden ateşlendiğini yazdı.
Etiketler: Batı Şeria İsrail Kudüs Lübnan Mescid-i Aksa
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