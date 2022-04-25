İsrail'den yapılan açıklamada "Az önce, Lübnan topraklarından ülkemizin kuzeyine bir roket atıldığı gözlenmiştir. Roket, açık bir alana düşmüştür" denildi.

Açıklamada, atılan roket nedeniyle bölgedeki uyarı sistemlerinin aktifleştirilmediği kaydedildi.

Lübnan'daki Hizbullah örgütüne yakınlığıyla bilinen el-Ahbar gazetesi, roketin Sur kentinin güneyinden ateşlendiğini yazdı.