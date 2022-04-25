İsrail ordusu, topçu birlikleri tarafından, Lübnan'daki hedeflerin bombalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada,"Topçu birlikleri, şu anda, Lübnan'daki hedefleri bombalıyor. İsrail topraklarına yönelik ateşlenen roketin atılmasına karşılık olarak o bölgeye ateş açılıyor" denildi.

Açıklamada topçu birliklerinin nereyi vurduğuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

İsrail ordusu, gece yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarından ülkenin kuzeyine bir roket atıldığının gözlendiğini ve roketin açık alana düştüğünü belirtmişti.