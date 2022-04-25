Nournews haber sitesine konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) yetkilisi, Ali Mutahhari'nin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yetkili, "İran'ın barışçıl nükleer programı, hiçbir zaman askeri yönelimli olmamıştır. Yetkisiz kişilerin bu konudaki açıklamaları bilgisizliklerinden veya özel siyasi yaklaşımlarından kaynaklanmaktadır" dedi.

İAEK yetkilisi, İran'ı nükleer faaliyetlerini gizlemekle suçlamanın, ülkenin barışçıl nükleer programını sınırlamak için düşmanın yıllardır sürdürdüğü ve hiçbir zaman kanıtlayamadığı bir eylem olduğunu vurguladı.

''Bu konunun gizliliğini koruyamadık''

İran'da ılımlı muhafazakar kimliğiyle tanınan ve ülkesinin iç ve dış politikasını eleştiren açıklamalarıyla dikkati çeken eski Meclis Başkan Yardımcısı Mutahhari, dün yaptığı açıklamada, "Nükleer faaliyetlere ilk başladığımızda, hedefimiz atom bombası yapmak ve caydırıcı gücümüzü artırmaktı. Fakat bu konunun gizliliğini koruyamadık. Münafık bir grup tarafından gizli raporlar ortaya çıktı" ifadelerini kullanmıştı.