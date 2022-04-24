Mali Genel Kurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Sevare, Bapho ve Niono askeri kamplarının eş zamanlı terör saldırısına uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, intihar bombacılarıyla düzenlenen saldırılarda, 6 askerin hayatını kaybettiği, 15 askerin yaralandığı, 11 teröristin de etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Açıklamada, saldırıların yapıldığı bölgelerde durumun kontrol altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.