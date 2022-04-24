Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 21:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Macron'a tebrikler art arda geldi
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden seçildi. Macron'a siyasilerden tebrikler art arda geldi.
Fransa'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması, yerel saatle 20.00'de sona erdi.
Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken rakibi Marine Le Pen, yüzde 41,8'de kaldı.
44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı oldu.
Tebrikler art arda geldi
Macron'u Avrupa'da ilk tebrik eden Belçika Başbakanı Alexander De Croo
oldu.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Macron için tebrik mesajı yayınladı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen de Macron'u tebrik etti
İtalya Başbakanı Mario Draghi tebriklerini ileterek, ''Macron'un yeniden seçilmesi Avrupa için harika bir haber'' dedi.
Etiketler: Emmanuel Macron Fransa Belçika İtalya Avrupa Birliği
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