Fransa'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması, yerel saatle 20.00'de sona erdi.

Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken rakibi Marine Le Pen, yüzde 41,8'de kaldı.

44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı oldu.

Tebrikler art arda geldi

Macron'u Avrupa'da ilk tebrik eden Belçika Başbakanı Alexander De Croo

oldu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Macron için tebrik mesajı yayınladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen de Macron'u tebrik etti

İtalya Başbakanı Mario Draghi tebriklerini ileterek, ''Macron'un yeniden seçilmesi Avrupa için harika bir haber'' dedi.