İsrail işgali altındaki Yafa'da Osmanlı dönemine ait sabun fabrikası bulundu

Osmanlı Devleti, 7 asırlık tarihinde yüzlerce şehir imar etti. Bu şehirler, halen tarihi eserleriyle, mimarileriyle dünyanın gözdeleri halinde. İsrail'in işgalle Filistinliler'den aldığı Yafa o şehirlerden sadece biri. Şehirde İsrailli illüzyonist Uri Geller tarafından keşfedilen sabun fabrikası, Mahmut Paşa tarafından yaptırılan Mahmudiye Camii gibi birçok eser bugün hala dimdik ayakta.

Yafa insanlık tarihinin en eski limanlarından biri olarak biliniyor. Dünyaya portakal ihraç eden şehir, İsrail işgaline kadar Filistinli Araplar'ın en önemli ticaret merkeziydi.

Binanın altından Osmanlı'dan kalma sabun fabrikası çıktı

Şehirde birçok Osmanlı eseri halen ayakta. Bazı eserler de yeni yeni keşfediliyor. 19 yüzyıla ait olduğu düşünülen sabun fabrikası o eserlerden biri. Fabrika, Yafa’da gün yüzüne çıkarılan ikinci sabun fabrikası.

Kendisine bir müze açmak isteyen İsrailli illüzyonist Uri Geller,,

satın aldığı tarihi binanın elektrik altyapısını değiştirirken binanın altındaki fabrikanın bulgularına ulaştı.

İsrail Antika Otoritesi'ni aradı ve fabrikanın üzerindeki çamur ve taşların temizlenmesi için izin istedi. Temizliğin ardından sabun fabrikası, sanki dün yapılmış gibi ortaya çıktı.

Geller, "Arkeologlar hayrete düşmüştü. Çünkü Osmanlı dönemine ait bile olsa böyle bir doğaya sahip bir yapıyı bulduğunuzda, bulunan yapılar epey hasar görmüş ve bazı bulgular kayıp olabiliyor. Ancak bu yapı olduğu gibi duruyor." dedi.

Şehir Osmanlı dokusunu koruyor

Şehir, fabrikaların yanı sıra, camiiler ve konakları ile Osmanlı dokusunu halen koruyor. Şehrin en önemli simgesi ise eski şehir merkezinde bulunan saat kulesi.

Sultan Abdülhamid’in saltanatının 25. yılı şerefine hediye ettiği saat kulesi Yafa eski şehir merkezinin en önemli simgesi.

Yafa’da göze en çarpan eserlerden biri de şehrin en büyük camiisi olan Mahmudiye Camii.Ana giriş kapısında ay yıldız işlemesi ile dikkat çeken camii, 1812'de Mahmut Paşa tarafından yaptırıldı. Şimdi ise İsrail işgalinden dolayı zorluklar yaşıyor.

Mahmudiye Camii imamı, "Camiye en çok zarar veren şey İsrail’in cami için bir vakıf fonunun olmadığını fark etmiş olması. İsrail işgalinden önce bu cami en zengin camilerden biriydi. Şimdi camiyi korumak için elektrik, su, temizlik ve diğer ihtiyaçlar için ödeme yapmamız gerekiyor." dedi.

Yafa tüm güzelliği ile birlikte İsrail işgali içerisinde kendini korumaya ve tüm dünyadan, özellikle Türkiye’den gelen turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber