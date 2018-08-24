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Japonya'nın ilk kadın savaş pilotu sertifikasını aldı

Japonya'da ilk kez bir kadın, savaş pilotu olmaya hak kazandı.

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Japonyanın ilk kadın savaş pilotu sertifikasını aldı

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japon Öz Savunma Hava Kuvvetleri'nde görev yapan 26 yaşındaki Üsteğmen Misa Matsuşima, F-15 uçuş eğitimini tamamlayarak savaş pilotu sertifikası aldı.

Matsumişa, ülke tarihinde savaş pilotu olmaya hak kazanan ilk kadın oldu.

Kadın pilotun, ülkenin güneydeki Miyazaki bölgesinde bulunan Nyutabaru Hava Üssü'nde konuşlu 5. Hava Kolu'nda görev yapacağı belirtildi.

Birlik, Japon hava sahasına izinsiz giren uçaklara anında müdahale görevi yapıyor.

Savunma Bakanlığı, kadınların çalışma alanlarına dair kısıtlamaları kaldırarak askeri birliklerde görev yapan kadın personel sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Japon Öz Savunma Hava Kuvvetleri 2015'te, kadın pilotların muharebe ve keşif görevlerinde yer almasını engelleyen düzenlemeyi yürürlükten kaldırmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Sertifika, kadın pilot, Japonya, savaş pilotu
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