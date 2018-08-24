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İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinli göstericilere müdahalesinde 4 kişiyi yaraladı.

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İsrail güçlerinden Batı Şeriadaki gösterilere müdahale

Filistin Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad Iştivi, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiğini açıkladı.

4 kişi plastik mermiyle yaralandı

Iştivi, müdahale sırasında, aralarında yabancı bir kadın aktivistin de olduğu 4 kişinin plastik mermiyle yaralandığını, onlarca kişinin ise gazdan etkilendiğini söyledi.

Yabancı kadın aktivistin kimliği hakkında bilgi vermeyen Iştivi, yaralıların Nablus'taki devlet hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Ayrım Duvarı

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı.

Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: israil, filistin, Batı Şeria, ayrım duvarı, aktivist
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