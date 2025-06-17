Parçalı Bulutlu 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 17.06.2025 12:07

İsrail-İran çatışmasında beşinci gün: İran, MOSSAD karargahını vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tel Aviv'deki MOSSAD ve Askeri İstihbarat Müdürlüğünün hedef aldığını duyurdu. “Operasyon başarıyla gerçekleşti, merkez şu an yanıyor” dedi.

İsrail-İran çatışmasında beşinci gün: İran, MOSSAD karargahını vurdu

İsrail İran'a 5 gündür saldırıyor. Karşılığında Tahran, füzelerle misilleme yapıyor. İsrail'in pek çok noktasında sirenler çaldı. "Sığınaklara girin" uyarısı yapıldı.

 

İran, MOSSAD karargahını vurduğunu duyurdu. Açıklama, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapıldı.

İsrail ordusuna ait İstihbarat Birimi Aman(AMAN) ve MOSSAD Karargahı vurulduğu ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu açıklamasında, "MOSSAD Karargahı yanıyor" dedi.

Açıklama, İran Devlet Radyosu'ndan duyuruldu, tekbirlerle kutlandı. İsrail'den ise henüz bir açıklama gelmedi. 

İsrail, üst düzey komutanını öldürdüğünü iddia etti

İsrail ordusu, Tahran’a düzenlediği bir saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) Khatam el-Enbiya Merkez Karargâhı Başkanı Ali Shadmani’yi suikastla öldürdüğünü açıkladı.

Ordu açıklamasında, Shadmani “İran’ın en üst düzey askeri komutanı” ve “İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e en yakın isim” olarak tanımlandı.

İran’dan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Shadmani, aynı karargâhın bir önceki başkanı Gholamali Rashid’in hafta başında İsrail tarafından suikastla öldürülmesinin ardından bu göreve getirilmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ETİKETLER
İsrail İsrail-İran çatışması İran
Sıradaki Haber
İran'dan "önümüzdeki saatlerde Israil'e saldırılar yoğunlaşacak" açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:10
Numan Kurtulmuş: İsrail hükümetinin varlığı dünya barışı için büyük tehdittir
14:07
İtalyan basını: Leonardo ile Baykar'ın süper akıllı İHA projesi başlıyor
14:08
Türkiye Maarif Vakfı dünyada ilk 5'te
13:51
MEB, eğitimde yapay zeka yol haritasını belirledi
13:37
Diyarbakır'da meslek liseleri 3 yılda 459 milyon lira kazandırdı
13:33
Kırsal kalkınma kapsamında 10,2 milyar liralık hibe verilecek
Kars'ta sürülerin yayla yolculuğu devam ediyor
Kars'ta sürülerin yayla yolculuğu devam ediyor
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ