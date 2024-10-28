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Dünya
AA 28.10.2024 12:35

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin başlatılması için görüşmeler sürüyor

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin yeniden başlaması için Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin başlatılması için görüşmeler sürüyor

İsrail basınında yer alan haberde, esir takası müzakerelerine yeniden başlatılması kapsamında Mossad Direktörü David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin dün Doha'da bir araya geldiği belirtildi.

Mossad Direktörü Barnea'nın esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılması görüşmeleri kapsamında bugün de Doha'da kalacağı ifade edildi.

Doha'da Barnea, Al Sani ve Burns arasındaki görüşmelerin bugün de devam edeceği kaydedildi.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası esir takası konusu ABD ve Tel Aviv yönetimleri tarafından yeniden gündeme getirilmişti.

Gazze'de Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.

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