Duman 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.10.2024 12:09

Dünya Meteoroloji Örgütü: Sera gazı yoğunluğu 2023'te rekor seviyelere ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), dünya genelinde sera gazı yoğunluğunun 2023'te rekor seviyelere ulaştığını, bunun gelecek yıllarda sıcaklık artışlarına neden olacağını bildirdi.

Dünya Meteoroloji Örgütü: Sera gazı yoğunluğu 2023'te rekor seviyelere ulaştı

WMO, sera gazı yoğunluğu ve bunun hava sıcaklığına etkisine ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, sera gazı yoğunluğunun 2023'te rekor seviyelere ulaştığı ve bu durumun gelecek yıllarda sıcaklık artışlarına sebep olacağı uyarısı yapıldı.

Karbondioksit oranının, hiç olmadığı kadar hızlı şekilde atmosferde biriktiği kaydedilen raporda, "Karbondioksit konsantrasyonları sadece 20 yılda yüzde 11,4 arttı" ifadesi kullanıldı.

Raporda, 2023'te atmosferdeki karbondioksit artışının 2022'dekinden daha yüksek olduğu da vurgulandı.

Karbondioksit emisyonlarının önemli kısmının atmosferde kaldığı belirtilen raporda, bunun dörtte birinden fazlasının okyanus ve yaklaşık yüzde 30'unun ise kara ekosistemleri tarafından emildiği ancak bu oranların doğa olaylarına bağlı olarak her yıl değiştiği kaydedildi.

"Paris Anlaşması hedefine ulaşmaktan açıkça uzaklaşıyoruz"

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun bir kez daha rekor seviyeleri ulaştığını hatırlatarak, "Bu, karar vericiler arasında alarm zillerinin çalmasına neden olmalı. Küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin çok altında sınırlama ve sıcaklık artışını sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,5 santigrat derece sınırlama yönündeki Paris Anlaşması hedefine ulaşmaktan açıkça uzaklaşıyoruz. Bunlar sadece istatistiklerden ibaret değil" ifadelerini kullandı.

Saulo, her bir derecelik sıcaklık artışının insan hayatı ve gezegene olumsuz etkisi olduğunun altını çizdi.

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett ise rapordaki verilerin, potansiyel bir kısır döngüyle karşı karşıya olunduğu konusunda uyarıda bulunduğunu kaydetti.

Barrett, "Doğal iklim değişkenliği karbon döngüsünde büyük rol oynuyor. Ancak yakın gelecekte iklim değişikliğinin kendisi, ekosistemlerin daha büyük sera gazı kaynakları haline gelmesine neden olabilir. Orman yangınları atmosfere daha fazla karbon emisyonu salabilirken, daha sıcak okyanus daha az karbondioksit emebilir. Bu nedenle atmosferde küresel ısınmayı hızlandıracak daha fazla karbondioksit kalabilir. Bu iklim geri bildirimleri, insanlar için kritik endişelerden biri" değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Dünya Meteoroloji Örgütü İklim Değişikliği Sera Gazı
Sıradaki Haber
Katil İsrail Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi: 21 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı
13:04
Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı
12:57
Borsa günü yükselişle kapattı
12:56
Katil İsrail'in Savunma Bakanı'ndan Başbakan ve kabineye "savaş pusulasız ilerliyor" mektubu
12:59
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
12:53
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Kemal Advan Hastanesi'nde sadece 1 çocuk doktoru kaldı
Türkiye'nin kuzey ucu Sinop
Türkiye'nin kuzey ucu Sinop
FOTO FOKUS
İstanbul'da sis etkili oldu
İstanbul'da sis etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ