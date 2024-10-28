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Dünya
AA 28.10.2024 11:37

Katil İsrail Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi: 21 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi: 21 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'in Sur ve Bint Cubeyl bölgelerine yönelik saldırıları sabah saatlerine kadar sürdü.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentindeki Reml Mahallesi'nde bir binayı hedef aldığı hava saldırısında 5 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Sur kentinde El Cevad restoranının yakınındaki bir binaya hava saldırısı düzenledi, saldırıda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sur bölgesindeki Burc eş-Şimali beldesinde bir binayı hedef alan İsrail saldırısında, aralarında sağlık görevlisinin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Sur bölgesindeki El-Bargaliye, Eş-Bazuriye, Marake, Sur Doğa Koruma Alanı, Şahur ve Tayrdaba beldelerine de saldırı düzenleyerek maddi hasara yol açtı.

Nebatiye kentindeki Eski Saraya Mahallesi'ne düzenlenen İsrail saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Ayn Beal beldesinde Er-Risale İzciler Derneği ile Er-Risale İlk Yardım Derneği'ne bağlı sivil savunmaya ait bir binaya düzenlediği saldırıda 7 kişi öldü, aralarında bir hemşire ve 3 sağlık görevlisinin de bulunduğu 24 kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri Ayta eş-Şaab, Ramiye, Ed-Duheyra, El-Bustan, Aytarun ve Kuneyn beldelerini doğrudan hedef aldı; saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı, hasar meydana geldi.

Sivil savunma ve ilk yardım ekipleri halen enkaz altında kalanları arama çalışmalarını sürdürüyor.

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