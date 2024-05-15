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Dünya
AA 15.05.2024 15:24

İsrail hükümeti, BM Genel Kurulu'nun Filistin kararını reddetti

İsrail hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Filistin'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasının istendiği yönündeki kararı reddetti.

İsrail hükümeti, BM Genel Kurulu'nun Filistin kararını reddetti
[Fotograf: AA]

İsrail Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nun kabul ettiği Filistin kararının reddedilmesine yönelik önerisi İsrail hükümetinin oyuna sunuldu.

İsrail hükümeti oy birliğiyle Netanyahu'nun önerisini kabul etti.

Netanyahu'nun Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, Netanyahu'nun "Ne BM Genel Kurulu ne de başka bir kurum, hiç kimse bizi engelleyemez, İsrail'in temel hakkı olan meşru müdafaa hakkını kullanmasını engelleyemez." ifadesine yer verildi.

BM Genel Kurulu'nda 10 Mayıs'ta yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasının istendiği yönündeki karar tasarısı kabul edilmişti.

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiğine ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi gerektiğine" işaret edilmişti.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'da gereken desteği alamamıştı. Filistin, 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

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