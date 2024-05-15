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Dünya
AA 15.05.2024 14:40

Karabağ'da konuşlanan Rus Barış Gücü görevini tamamladı

İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderleri arasında imzalanan üçlü bildiriyle Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine yerleşen Rus Barış Gücünün görevi tamamlandı.

Karabağ'da konuşlanan Rus Barış Gücü görevini tamamladı
[Fotograf: AA]

Rus Barış Gücü birliklerinin görevini tamamlaması dolayısıyla Hocalı'daki askeri üste tören düzenlendi. Törene Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı Birinci Yardımcısı ve Kurmay Başkanı Korgeneral Yevgeni Nikiforov, Rus Barış Gücü Komutanı Tümgeneral Kiril Kulakov, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov katıldı.

Rus Barış Gücünde görevli Hristiyan ve Müslüman din adamlarının dua etmesiyle başlayan etkinlikte iki ülkenin milli marşları okundu.

Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Veliyev, törende yaptığı konuşmada, Rus Barış Gücünün görev süresince kendisine verilen sorumlulukları yerine getirerek Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için çaba sarf ettiğini söyledi. Veliyev, barış gücünde görev yapan askerlere teşekkür ederek başarılar diledi.

Rus Barış Gücüne ait araçlar Nisan 2024'te bölgeden çıkmaya başlamıştı

Karşılıklı hediyelerle madalyaların takdim edildiği tören, Azerbaycanlı ve Rus sanatçıların müzik ve dans gösterileriyle sona erdi.

27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin üçlü bildirisiyle sona ermişti.

Karabağ'da konuşlanan Rus Barış Gücü görevini tamamladı

Bildiri gereği, Karabağ'da Ermeni nüfusun bulunduğu yerleşim birimlerinin ve Laçın Koridoru diye bilinen Hankendi-Laçın yolunun güvenliğini sağlamak için bölgeye 1960 askerden oluşan ve "Rus Barış Gücü" diye isimlendirilen Rus birlikleri yerleştirilmişti.

5 yıl süreyle yerleştirilen Rus Barış Gücü'nün görev süresinin 10 Kasım 2025'te bitmesi öngörülüyordu fakat Rusya ve Azerbaycan liderleri, birliklerin görev süreleri dolmadan önce bölgeden çekilmesi yönünde karar almıştı.

Rus Barış Gücüne ait zırhlı ve ağır araçlar Nisan 2024'te bölgeden çıkmaya başlamıştı.

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