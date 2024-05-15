İsrail ordusunun Nekbe'nin yıl dönümündeki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı müdahalede işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Bire kentinin kuzey girişi yakınlarında bir Filistinlinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, hayatını kaybeden Filistinlinin Birzeit Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Eyser Muhammed Safi olduğunu bildirdi.

Safi'nin boynundan gerçek mermiyle yaralanmasının ardından yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah ve Bire kentleri yakınlarında Nekbe'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktığını söyledi.

Tanıklar, İsrail ordusunun, Filistinli göstericilere gerçek mermi ile müdahale ettiğini belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında can veren Filistinlilerin sayısı 499'a çıktı.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.