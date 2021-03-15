Tel Aviv yönetimi, geçen hafta Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapmayı planladığı ancak son anda iptal ettiği ziyarette Ürdün'ün İsrail Başbakanı'nı taşıyacak uçağa hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle bu yola başvurdu.

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda alınan bu kararla, çift taraflı olarak Ürdün uçuşlarında hiçbir uçağın İsrail hava sahasını kullanmasına izin verilmeyecek.

Ürdün veliaht prensinin Mescid-i Aksa ziyareti iptal edilmişti

İsrail Başbakanı'nın 11 Mart'ta BAE'ye yapmayı planladığı günübirlik ziyaret Ürdün'ün hava sahasını kullanmasına izin vermemesi üzerine son anda iptal olmuştu.

Amman yönetimi, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın 10 Mart'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yapacağı ziyaretin İsrail güvenlik makamlarıyla yaşanan anlaşmazlık üzerine iptal edilmesi nedeniyle Netanyahu'nun uçağına hava sahasını kullanma izni vermemişti.