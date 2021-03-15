Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İngiltere'den, Esed'in Dışişleri Bakanı Mikdad dahil 6 kişiye yaptırım
[Faysal Mikdad | Fotoğraf: AA]
İngiltere, Suriye'de Esed rejimi Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın da aralarında bulunduğu 6 kişiye yaptırım kararı aldı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, konuya ilişkin açıklamasında, Esed rejiminin barışçıl reform talep eden Suriye halkını 10 yıldır vahşete maruz bıraktığını söyledi.
Esed rejimi Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın haricinde, yaptırım uygulanacak kişiler şöyle sıralandı: Beşşar Esed'in danışmanı Luna eş-Şibl, iş insanı Yasir Ibrahim, iş insanı Muhammed Bara el-Katırcı, Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Malik Alya ve Binbaşı Zaid Salah.
[İnfografik: AA]
Etiketler: İngiltere Suriye Savaşı
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