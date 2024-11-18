Çok Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.11.2024 16:43

İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocuklar, "cezalandırma ve ihlallere" maruz kalıyor

İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli çocukların "cezalandırma ve ihlallere" maruz kaldığı bildirildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocuklar, "cezalandırma ve ihlallere" maruz kalıyor

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, heyet avukatının yakın zamanda Megiddo Hapishanesi'ni ziyaret ettiği ve bazı tutuklularla görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Megiddo Hapishanesi'nde 140'tan fazla Filistinli çocuk bulunuyor. Bu çocuklar yaşları dikkate alınmaksızın cezalandırma ve ihlallere maruz kalıyor" denildi.

İsrail'deki bazı cezaevlerinde uyuz hastalığının yayıldığı ve hapishane yönetimlerinin tutukluları tedaviden mahrum bıraktığına işaret edilen açıklamada, sadece hastalığı ileri evrelere ulaşan bazı hastalara "kısmen tedavi imkanı sağlandığı" ifade edildi.

İsrail'deki cezaevlerinde bulunan yaklaşık 280 Filistinli çocuğun yetişkin tutuklularla aynı zor şartlar altında yaşadığına yer verilen açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Çocuk tutuklular, arama ve şiddet olaylarının yanı sıra, verilen sağlıksız ve az miktardaki gıda nedeniyle çok fazla kilo kaybediyor. Kışın başlamasıyla birlikte koşullar daha da kötüleşiyor. Çünkü tutuklular kışlık kıyafet ve battaniyeden dahi yoksun."

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği bombardımanda 17 Filistinli öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:06
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin liraya yükseldi
17:05
Bakan Bolat: Irak 3. büyük ticaret ortağımız
17:03
Ermenistan'da 2 bakan ile 4 üst düzey yetkili istifa etti
16:57
Balıkesir’de 258 düzensiz göçmen ve 5 insan kaçakçısı yakalandı
16:25
Şehit polis memuru Lütfü Beykoz son yolculuğuna uğurlandı
16:20
İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği bombardımanda 17 Filistinli öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı
FOTO FOKUS
MSB Pençe Kilit Harekatı'na ilişkin video paylaştı
MSB Pençe Kilit Harekatı'na ilişkin video paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ