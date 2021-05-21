Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 06:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail, Hamas yöneticilerinden Humeydan'ı gözaltına aldı
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Hamas yöneticilerinden Ala Humeydan'ı gözaltına aldı.
Çok sayıda İsrail askeri, Ala Humeydan'ın Nablus kentine bağlı El-Meacin semtinde bulunan evine baskın düzenledi.
Askerler Humeydan'ı gözaltına aldı.
Humeydan, iptal edilen Filistin seçimlerinde Hamas'ın listesi "Kudüs'te Buluşalım"ın sözcülüğünü yapıyordu.
İsrail askerleri dün de Batı Şeria'da çoğu Hamas üyesi 11 Filistinliyi gözaltına almıştı.
Etiketler: İsrail Hamas Batı Şeria
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