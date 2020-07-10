Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Selfit kentine bağlı Kifl Haris beldesinde İsrail güçleri tarafından plastikle kaplanmış metal kurşunla göğsünden vurulan bir Filistinliye Sağlık Bakanlığına bağlı ekiplerin müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, yaralı Filistinlinin Selfit kentindeki Şehit Yaser Arafat Hastanesi'nde ameliyata alındığı ve sağlık durumunun stabil olduğu bilgisine yer verildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin dün akşam işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği 29 yaşındaki Filistinli İbrahim Ebu Yakub'un cenaze töreni sonrasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

[Fotoğraf: AA]

İsrail güçlerinin cenaze törenine katılanlara plastikle kaplanmış metal kurşunla ateş açtığını ve gaz bombası attığını söyleyen görgü tanıkları, Filistinlilerin ise taş atarak karşılık verdiğini aktardı.

Arbedenin yaşandığı bölgede görev yapan sağlık görevlileri de, İsrail güçlerinin attığı gaz bombalarından etkilenen onlarca kişinin alanda tedavi edildiğini belirtti.

İsrail makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.