Parçalı Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.07.2024 10:15

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli öldü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri güvenlik mensubu olmak üzere 3 kişi öldürüldü.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Tulkerim, Tubas ve Doğu Kudüs kentlerinde baskınlar yaptığı belirtildi.

İsrail askerlerinin Tubas kentinde bir evi kuşatmaya alması üzerine olayların çıktığı aktarılan haberde, baskında gümrük muhafaza görevlisi Abdunnasır Serhan'ın İsrail kurşunuyla yaşamını yitirdiği, Muhammed Bişarat adındaki bir gümrük muhafaza görevlisinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün Kalandiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında daha önce öldürülen Filistinli Muhammed Munasire'nin evinde arama yaptığına işaret edilen haberde, baskın sırasında bölgedeki birçok Filistinli ailenin evlerinden dışarı çıkarıldığı kaydedildi.

Kalandiya'daki baskında 20 yaşındaki Ahmed Nidal Aslan isimli gencin öldürüldüğü vurgulanan haberde, 8 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin dün Tulkerim kentine düzenlediği baskında ağır yaralanan Filistinli bir gencin hayatını kaybettiği kaydedilen haberde, İsrail'in Beytullahim kentinde evlere yaptığı baskında bazı Filistinlileri gözaltına aldığına işaret edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 589'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
Sıradaki Haber
Almanya'da iklim aktivistlerinin eylemi nedeniyle Köln-Bonn havalimanında uçuşlar askıya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:53
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rus tarafıyla müzakere yürütmeye hazırız
12:52
AB büyükelçileri, Ukrayna'nın yeniden inşası için 4,2 milyar euro gönderilmesinde anlaştı
12:46
ABD'de atmosferdeki suyu içme suyuna dönüştürecek cihaz geliştirildi
12:45
Yunanistan Batı Trakya'daki 'Türk' varlığını hazmedemiyor
12:50
İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 142 çocuk hayatını kaybetti
12:25
Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sürüyor
3 bin yıllık Zerzevan Kalesi UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne girme yolunda
3 bin yıllık Zerzevan Kalesi UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne girme yolunda
FOTO FOKUS
Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü
Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ