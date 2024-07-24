Japonya, 13 şirket başkanına ülkeye giriş yasağı getiren Rusya'yı protesto etti

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Rusya'nın 13 Japon vatandaşına uyguladığı yaptırıma ilişkin açıklamada bulundu.

Moskova hükümetinin yaptırımının, "Japon şirketlerinin (Rusya'daki) meşru faaliyetlerini sınırladığını" belirten Hayaşi, bunun "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Hayaşi, hükümetin, Rusya'nın yaptırımını protesto ettiğini vurguladı.

Rusya'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Japonya’nın Ukrayna’daki "özel askeri operasyon" kapsamında Rusya’ya yönelik yaptırımlara devam ettiği hatırlatıldı. Bu yaptırımlara cevap olarak aralarında Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Akihiko Tanaka ve Rakuten şirketinin kurucusu Hiroshi Mikitani’nin de bulunduğu 13 Japon vatandaşına Rusya’ya süresiz olarak giriş yasağı konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, 13 Japon vatandaşının isimlerine yer verildi.