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Dünya
AA 24.07.2024 10:08

Almanya'da iklim aktivistlerinin eylemi nedeniyle Köln-Bonn havalimanında uçuşlar askıya alındı

Almanya'da iklim aktivistlerinin Köln-Bonn Havalimanı'nda gerçekleştirdiği eylemin hava trafiğinin aksamasına neden olduğu bildirildi.

Almanya'da iklim aktivistlerinin eylemi nedeniyle Köln-Bonn havalimanında uçuşlar askıya alındı

Köln polisi beş aktivistin iniş ve kalkış pistine yakın alanda eylem yaptığını ve hava trafiğinin de bu nedenle askıya alındığını açıkladı.

Letzte Generation (Son Nesil) grubunun sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu eylem ile 2030 yılına kadar fosil yakıtların kullanımdan kaldırılmasının talep edildiği ve eylemin uluslararası protesto kampanyasının bir parçası olduğu aktarıldı.

Paylaşımda benzer eylemlerin İngiltere, Avusturya, Hollanda, İsviçre, Kanada, ABD, İskoçya ve Norveç'teki havaalanlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

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