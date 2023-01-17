Ürdün resmi televizyonu El-Memleke'nin internet sitesinde, Mecali'nin Doğu Kudüs'te yaşanan olayın ardından Mescid-i Aksa'ya giriş yaptığı bildirildi.

Mecali'nin Mescid-i Aksa'da Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Müdürü Şeyh Azzam el-Hatib ile görüştüğü belirtilen haberde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleriyle ilgili son gelişmelerin görüşüldüğü kaydedildi.

İsrail'deki gazetelerden Yedioth Ahronoth ise haberinde Tel Aviv Büyükelçisi Mecali'nin yaşanan olaydan 3 saat sonra Mescid-i Aksa'da namaz kıldığını aktardı.

İsrail meclisindeki Filistinli vekillerden oluşan, Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Liste (Ra'am) yaptığı yazılı açıklamada, "Ürdün Büyükelçisinin Mescid-i Aksa'ya girişinin engellenmesini kınıyoruz ve (Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir'in Aksa üzerinde kontrol sağlama girişimine karşı çıkıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Tel Aviv Büyükelçisi Gassan el-Mecali'nin işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişi, İsrail polisi tarafından engellendi.

Bunun üzerine Ürdün hükümeti, tepkisini iletmek üzere İsrail'in Amman Büyükelçisi Eitan Sorkis’i Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, protesto notası verdi.

İsrail polisi ise olaya ilişkin yazılı açıklamasında, Büyükelçi Mecali'nin ziyareti için "ön koordinasyon" gerektiğini ve "gazeteciler tarafından hatalı ve yanıltıcı yayınlar yapıldığını" iddia etti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.