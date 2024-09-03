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Dünya
AA 03.09.2024 17:30

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Zennabe ilçesine baskın düzenlediği, buradaki saldırısında 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Bir görgü tanığına göre, İsrail ordusu Zennabe’ye düzenlediği baskında bir evin etrafını kuşattı ve hoparlörle içeridekilerden teslim olmalarını istediğini söyledi.

Takviye güçlerin de gelmesinin ardından İsrail askerlerinin, omuzdan ateşlenen füzelerle evi vurduğu kaydedildi.

İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıkarken, bir helikopterin de saldırı yerinin üzerinde uçtuğu görüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA da İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinin doğusundaki Zennabe ilçesinde 2 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinlilerin cenazelerini de alıkoydu.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti yakınlarındaki Kerf Dan beldesine düzenlediği baskında açtığı ateşte de 16 yaşındaki Filistinli kız çocuğu yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 685'e yükseldi.

İsrail, 28 Ağustos'ta Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, "Yaz Kampları" adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.

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