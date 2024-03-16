İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria’da bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre El Halil’in yakınındaki bir yasa dışı Yahudi yerleşim yerine ateş açıldı.

Olay sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı olmadığı aktarılırken ateş açtığı iddia edilen Filistinli bölgedeki askerlerce öldürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, El Halil kentindeki Eski Şehir bölgesinde bulunan Müslüman mezarlığından bir Filistinli otomatik tüfekle buradaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ateş açtı.

İsrail ordusunun Müslüman mezarlığı çevresine takviye birliklerle konuşlandığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye saldırılarını başlatmasıyla şiddet tırmanmıştı. İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi işgalcilerinin saldırılarında 7 Ekim'den bugüne 430'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.