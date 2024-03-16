Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.03.2024 16:48

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria’da bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kenti yakınlarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerine ateş açtığı iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria’da bir Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre El Halil’in yakınındaki bir yasa dışı Yahudi yerleşim yerine ateş açıldı.

Olay sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı olmadığı aktarılırken ateş açtığı iddia edilen Filistinli bölgedeki askerlerce öldürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, El Halil kentindeki Eski Şehir bölgesinde bulunan Müslüman mezarlığından bir Filistinli otomatik tüfekle buradaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ateş açtı.

İsrail ordusunun Müslüman mezarlığı çevresine takviye birliklerle konuşlandığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye saldırılarını başlatmasıyla şiddet tırmanmıştı. İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi işgalcilerinin saldırılarında 7 Ekim'den bugüne 430'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Galler Prensesi Catherine'in ortalıkta görünmemesi komplo teorilerine yol açıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:39
Denizli'de sahte tarihi eserle dolandırıcılık suçlamasıyla 2 şüpheli tutuklandı
17:35
Bakan Bayraktar: Enerjide ve madende net ihracatçı bir ülke olmak istiyoruz
17:32
Malatya'da 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
17:28
Erzincan'da maden ocağındaki toprak altında bir araca ulaşıldı
17:35
Konteyner yüklü gemi limandaki vinçlere çarptı
16:53
Mardin'de tanker ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Ramazan ayında Gazze'de Filistinliler, pahalılıkla mücadele ediyor
Ramazan ayında Gazze'de Filistinliler, pahalılıkla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Konteyner yüklü gemi limandaki vinçlere çarptı
Konteyner yüklü gemi limandaki vinçlere çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ