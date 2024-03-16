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Dünya
AA 16.03.2024 16:49

Galler Prensesi Catherine'in ortalıkta görünmemesi komplo teorilerine yol açıyor

Prenses Catherine'in resmi sözcüsü sadece "Prenses'in sağlık durumunun çok iyi olduğunu" söylüyor. İngiltere'de veliaht Prens'in oturduğu Kensington Sarayı'ndan 17 Ocak'ta yapılan açıklama, komplo teorilerini de beraberinde getirdi.

Galler Prensesi Catherine'in ortalıkta görünmemesi komplo teorilerine yol açıyor
[Fotograf: AP]

Açıklamada Prenses Catherine'in karnından ameliyat olduğu belirtildi, ayrıntılı bilgi verilmedi.

Prenses'in o günden sonra kamuoyunda hiç görünmemesi de söylentileri artırdı.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Prenses'in çocuklarıyla fotoğrafı paylaşıldı.

Ancak fotoğrafta oynamalar yapıldığının anlaşılmasının ardından ajanslar fotoğrafı geri çekti.

Komplo teorileri büyüdü, hatta sınırları aştı.

Komplo teorilerinin başında, Prenses'in ihanete uğradığı iddiası geliyor.

Prensesin, yaşadığı travma sonucu bunalıma girdiği, psikolojik tedavi gördüğü iddia ediliyor.

Hatta çiftin boşanacağı söyleniyor.

ABD'deki komplo teorileri ise çok daha farklı.Kimilerine göre Prenses, maskelerle yarışılan bir müzik yarışmasına katıldı.Kimilerine göreyse estetik ameliyat geçirdi.

Catherine'in resmi sözcüsü ise ısrarla Prenses'in sağlık durumunun çok iyi olduğunu söylüyor.

 

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